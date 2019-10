N’Golo Kanté e un nome che stuzzica e non poco la fantasia della Juventus. Il vero ostacolo è però rappresentato del prezzo del giocatore.

Rinforzo in mediana. Sembra essere questo uno dei tanti obiettivi della Juventus per le prossime sessioni di calciomercato. D’altronde i bianconeri, pur avendolo recuperato sia dal punto di vista mentale che fisico, devono ancora sciogliere il nodo legato al destino di Blaise Matuidi. Nel caso in cui il francese dovesse andare via, il sostituto potrebbe essere già stato individuato. Si tratta di N’Golo Kanté.

Kanté alla Juventus, Calciomercato: ecco la richiesta del Chelsea

Il centrocampista transalpino è un vero e proprio pupillo di Sarri, che lo ha allenato lo scorso anno quando sedeva sulla panchina del Chelsea. L’attuale allenatore della Juventus sarebbe senza alcun dubbio felicissimo di poterlo riavere a disposizione, ma l’ostacolo più grande sarebbe rappresentato proprio dal club londinese. I Blues infatti, secondo indiscrezioni che filtrano dalla Spagna,per lasciare partire Kanté chiederebbero ben 80 milioni di euro.

Una cifra che dalla dirigenza della Juventus è ritenuta troppo alta. Ora resta da capire la possibile evoluzione dalla situazione e se gli inglesi sarebbero disposti, magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica, ad abbassare le proprie pretese. La trattativa appare comunque molto complicata ed è probabile che, quantomeno al momento, i piemontesi cambino obiettivo o che addirittura pensino di rivalutare la situazione di Matuidi, che in questo primo scorcio di stagione è stato grande protagonista. Insomma, dalle parti di Vinovo è tempo di scelte, ma Kanté potrebbe allontanarsi.

