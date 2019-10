Massimiliano Allegri al Manchester United può essere uno dei colpi di scena di questi giorni. Il tecnico livornese potrebbe sostituire Ole Gunnar Solskajer.

Sul Daily Mail sottolineano come nello staff dell’ex Juventus ci potrebbe essere anche Patrice Evra. I due erano arrivati insieme anche a Torino, quando il francese giocava ancora come terzino di fascia mancina. Giocatore di grande talento conquistò tutti anche per la sua grandissima personalità.

Allegri al Manchester United, Calciomercato: si porta anche Evra

Allegri al Manchester United potrebbe essere il vero, grande erede di Alex Ferguson. Da quando questi ha lasciato infatti per i Red Devils è iniziato un lento percorso di deterioramento. E attenzione perché potrebbe arrivare anche un altro ex Juventus con lui e cioè Mario Mandzukic.

