L’emergenza in difesa non si placa in casa Juventus ed allora i bianconeri si affidano al calciomercato: un terzino ritorna in anticipo dal prestito?

In casa Juventus è emergenza totale in difesa. Oltre al lungodegente Chiellini, infatti, ci sono tanti altri giocatori fermi al box: De Sciglio e Danilo, infatti, ne avranno ancora per un po’ e per questo motivo i bianconeri devono correre ai ripari.

A gennaio potrebbero tornare sul mercato per poter rinforzare il reparto di difesa: ritorna in anticipo un giocatore dal prestito?

Calciomercato Juve, Pellegrini torna dal prestito al Cagliari?

Dopo un avvio in cui sembrava non trovare tanto spazio, Luca Pellegrini ha continuato a trovare spazio tra le fila dei rossoblu. L’esterno basso di difesa classe 1999 infatti sta convincendo ma potrebbe ritornare in anticipo tra le fila della Vecchia Signora.

Il ragazzo, che dopo un’analisi da vicino nel ritiro estivo è stato rimandato in prestito per trovare continuità e proseguire nella sua crescita, potrebbe tornare a Torino in vista dell’emergenza.

Da parte della Juve c’è la volontà di trovare una soluzione low-cost che non incida sul bilancio ma allo stesso tempo conceda a Sarri un’altra alternativa in difesa. Il suo nome sarebbe quello perfetto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK