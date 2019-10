Emre Can potrebbe lasciare la Juventus. Il tedesco potrebbe finire al Manchester United, come Mandzukic. C’è la mano di Allegri?

La situazione di Emre Can è una delle più delicate e complicate in casa Juventus. Il tedesco potrebbe dire addio già nel mese di gennaio. L’ex Liverpool avrebbe infatti mal digerito l’esclusione dalla lista Champions e la scarso utilizzo in questa prima parte di stagione. Ma quale potrebbe essere la destinazione?

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: il tedesco con Allegri e Mandzukic?

Il futuro di Emre Can potrebbe essere legato a doppio filo a quello di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus sarebbe infatti in pole per la sostituzione di Solskjaer. E allora che, in caso di approdo del livornese sulla panchina dei Red Devils, il tedesco potrebbe finire proprio in Premier League.

Un motivo in più ad avvalorare questa tesi sarebbe anche l’intesa di massima tra i britannici e Mario Mandzukic, compagno di squadra dell’ex Liverpool. Insomma, il buon Max potrebbe mettere in cima alla lista dei suoi desideri due suoi fedelissimi avuti in quel di Torino. insomma, il destino Emre Can potrebbe essere fortemente intrecciato ad altre situazioni. Non resta che attendere l’evoluzione del tutto e quello che accadrà nei prossimi mesi. Il 25enne però sembra sempre più lontano dalla Juventus. D’altronde Sarri non pare considerarlo al centro del progetto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK