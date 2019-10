Eriksen alla Juventus: un affare che si farà oppure no? Le ultimissime news di calciomercato svelano il nome del suo sostituto tra gli Hotspur.

Ci potrebbe essere un’importante apertura nei confronti della Juventus da parte del Tottenham: Eriksen, infatti, è sempre più lontano tra le fila degli Hotspur a tal punto che gli inglesi avrebbero già trovato il sostituto. Il nome è una vecchia conoscenza del campionato italiano: stiamo parlando di Bruno Fernandes, oggi allo Sporting Lisbona.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: Tottenham su Bruno Fernandes

Il sostituto del danese, che sta continuando a rifiutare proposte importanti per quanto concerne il rinnovo del contratto, è proprio il giocatore portoghese che ha un passato tra Udinese (dove è stato scoperto proprio dai Pozzo) e Sampdoria, per poi volare in Portogallo dove sta facendo piuttosto bene.

Il contratto di Eriksen, come sappiamo, scade nel 2020 ma il ragazzo vorrebbe da tempo provare un’esperienza all’estero: su di lui Juventus ed Inter si sono inserite da tempo e sono pronte a fargli vivere un’esperienza da protagonista in Serie A.

I bianconeri hanno già provato a fare un abbozzo di offerta, ma la richiesta è alta: per meno di 45 milioni di euro il ragazzo non si muove.

I nerazzurri rimangono alla finestra, con Antonio Conte che avrebbe disegnato per lui un ruolo di protagonista e, soprattutto, da titolare assoluto. Alla Vecchia Signora, invece, dovrebbe sgomitare un po’ di più.

