Infortunio Douglas Costa, Juventus: “Sono tornato”

L‘infortunio di Douglas Costa ha preoccupato i tifosi della Juventus, ma ora sembra davvero essere tutto finito. Il brasiliano ex Bayern Monaco ha specificato su Instagram, rispondendo a una domanda di un supporter, che è pronto per tornare in campo. Le sue parole in portoghese sono molto semplici: “Sono tornato”.

