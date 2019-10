Liechtenstein Italia formazioni ufficiali: sorpresa davanti!

Ecco le formazioni ufficiali della gara di qualificazione a Euro 2020:

LIECHTENSTEIN (3-4-1-2): B.Buchel; Hofer, Kaufmann, Goppel; Rechsteiner, M.Buchel, Polverino, Meier; Hasler; Salanovic, Gubser. CT: Kolvidsson. A Disp.: Lo Russo, Majer, Eberle, Frommelt, Yildiz, Brandle, Sele, Y.Frick, Wolfinger, Kardesoglu, N.Frick.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, G.Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. CT: Mancini. A Disp.: G.Donnarumma, Gollini, Acerbi, Bonucci, Izzo, Spinazzola, Barella, Tonali, Jorginho, El Shaarawy, Immobile, Insigne.

Un solo juventino in campo

Non accadeva da molto tempo di vedere un solo juventino in campo in una sfida dell’Italia. Stavolta tocca a Federico Bernardeschi che probabilmente indosserà la maglia numero 10. Sarà in panchina invece Leonardo Bonucci, mentre ovviamente è rimasto a casa l’infortunato Giorgio Chiellini.

Tra i nomi che attirano maggiore curiosità c’è senza dubbio quel Grifo che in molti non conoscono e che si spera possa fare la differenza. Ragazzo serio e professionista esemplare avrà la possibilità di partire addirittura dal primo minuto.

