Adrien Rabiot ceduto? Questa potrebbe essere la novità sul calciomercato della Juventus nella prossima sessione di gennaio.

Giocatore rapido e tecnico, dotato di un grande fisico, paga ancora i sei mesi passati in tribuna fuori dal progetto del Paris Saint German. Sarà interessante capire quello che accadrà nelle prossime settimane quando il ragazzo spera di ricevere maggiore spazio da Maurizio Sarri.

Rabiot ceduto, Calciomercato Juventus: difficile la sua collocazione

Rabiot ceduto è una delle voci di calciomercato in casa Juventus nelle ultime ore. Il centrocampista non avrebbe gradito il comportamento del tecnico che non l’ha mai preso in considerazione sul serio. Questo perché c’è da ricostruirlo fisicamente.

Attenzione però perché Rabiot è arrivato a parametro zero come vero gioiello della campagna acquisti bianconera dell’estate 2019. Attenzione ai risvolti con la possibilità però che nomi importanti come Cristian Eriksen e Paul Pogba possano arrivare a prendere il suo posto.

Il rebus ruolo

Rabiot era arrivato per prendere il posto di Blaise Matuidi che a suon di grandi prestazioni ha convinto tutti diventando un faro nel centrocampo bianconero come era stato fino allo scorso anno. La stagione è comunque ancora lunghissima e il ragazzo potrà fare la differenza se gliene sarà data la possibilità. Lui di certo non vede l’ora.

