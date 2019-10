Video Gol Belotti secondo gol Liechtenstein Italia: il gallo fa doppietta e manda un segnale importante a Roberto Mancini. Per vedere il gol clicca qui.

E’ arrivato anche la doppietta per il Gallo Belotti su assist di Di Lorenzo. E’ una bellissima rete quella dell’attaccante del Torino che finalmente ritrova il sorriso dopo le critiche che ha ricevuto negli scorsi giorni, per altro alcune immeritate.

Video Gol Belotti Italia Liechtenstein: doppietta Gallo in Nazionale

Il quinto gol della nostra Nazionale firmato Belotti è arrivato di testa nell’area piccola su assist di un grande Di Lorenzo che ha messo a segno una grandissima prestazione.

E’ stata comunque una prova corale importante per i nostri azzurri: per lui è la seconda doppietta contro questa Nazionale che, oggettivamente, dopo un primo momento in cui hanno retto, ha fatto valere tutta la differenza in termini di qualità tecnica e non solo.

