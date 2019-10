Video Gol Romagnoli Liechtenstein Italia: arriva il tris degli azzurri di Mancini, firmato dal difensore rossonero. Per vedere il gol clicca qui.

Dilagano gli azzurri di Roberto Mancini in Liechtenstein Italia. Arriva infatti anche il tris, che è stato siglato da Alessio Romagnoli.

Video Gol Romagnoli Liechtenstein Italia: il tris del rossonero

Romagnoli si è fatto trovare pronto in zona offensiva ed è stato molto lesto e abile a sfruttare un perfetto cross di El Shaarawy, entrato molto bene in partita. Il difensore dei rossoneri si è tolto così anche la gioia di trovare la via della rete con la maglia della Nazionale, in cui sta pian piano avendo sempre più spazio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK