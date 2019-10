Calciomercato Juventus: a gennaio i bianconeri dovrebbero puntare tutto sull’acquisto di un terzino. Ecco gli obiettivi di Paratici.

A.A.A. cercasi terzino. Potrebbe essere questo l’annuncio idealmente appeso in quel di Vinovo. Infatti, anche a causa di numerosi infortuni, Sarri ha attraversato un periodo di emergenza riguardo a quel ruolo. Al momento i laterali di difesa a disposizione sono soltanto due: Alex Sandro e Cuadrado, con il colombiano che si sta rivelando un vero e proprio jolly. E allora ecco che, nel mese di gennaio, i bianconeri potrebbero tornare sul mercato.

Calciomercato Juventus, tutto su un terzino

Calciomercato Juventus potrebbe ruotare attorno all’acquisto di terzino. Sono tanti i nomi sul taccuino di Paratici, ma gli obiettivi della dirigenza bianconera, secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, sembrerebbero essere principalmente due: Meunier e Emerson Palmieri. Il belga potrebbe lasciare il Psg a parametro la prossima estate. Il suo contratto infatti scade nel giugno del 2020, ma per gennaio la situazione appare un po’ più complicata.

Trattativa non semplice anche per il giocatore del Chelsea. I londinesi vorrebbero prolungare il contratto dell’ex Roma, proprio per blindarlo e allontanare le voci di un suo eventuale e possibile addio. Tra tre mesi un suo approdo a Torino appare praticamente impossibile, ma per giugno le possibilità potrebbero ancora esserci. Insomma, la Juventus dovrà tirar fuori il coniglio dal cilindro per risolvere la grana terzino nel minor tempo possibile.

