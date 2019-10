La Juventus continua a seguire Marquinhos per la difesa. Ecco le ultime sulla trattativa per il centrale brasiliano del Psg.

La difesa sembrerebbe essere il reparto in cui la Juventus starebbe cercando i maggiori rinforzi. Un nome che è da tempo in orbita bianconera è senza alcun dubbio quello di Marquinhos. Il centrale del Psg infatti pare essere un vero e proprio pallino di Paratici.

Marquinhos alla Juventus, Calciomercato: tutto si complica

I transalpini però, secondo quanto riportato dal noto portale francese ‘Le10Sport’, starebbero cercando di blindare il brasiliano. L’obiettivo dei parigini sarebbe molto probabilmente quello di mettere a tacere le voci di un possibile addio. La strategia potrebbe essere quella di un prolungamento del contratto di un ulteriore anno.

La Juventus però non smetterebbe comunque di pensare a Marquinhos. L’ex Roma infatti sarebbe l’obiettivo per il dopo Chiellini, sempre alle prese con un brutto infortunio, e Bonucci, che il prossimo anno compirà ben 33 anni. La società bianconera è quindi alla ricerca di un centrale giovane e di qualità che possa raccoglierne l’eredità e non farli rimpiangere. L’ex Roma rappresenterebbe sicuramente il profilo giusto, anche perché, nonostante i 25 anni, ha già un’ottima esperienza in campo internazionale. Occorrerà però fare i conti con il muro e con la volontà del Psg, che non appare intenzionato a cedere uno dei suoi pilastri. Nel mercato nulla è davvero impossibile e irrealizzabile, ma la trattativa è tutta in salita.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK