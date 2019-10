Il calciomercato della Juventus potrebbe scaldarsi con un affare inatteso che potrebbe portare a Milano un calciatore importante.

Secondo le ultime voci di calciomercato il Milan starebbe lavorando alla pista Mario Mandzukic, alla ricerca di un attaccante importante che possa affiancare Piatek e al quale possa aprire degli spazi importanti. Il calciatore ex Bayern Monaco è finito ai margini e al momento è fuori rosa.

Calciomercato Juventus, un top player al Milan

Arrivano ulteriori novità in merito al calciomercato della Juventus su Mario Mandzukic. Come riportato da SportMediaset pare che il fondo Elliott stia però pensando a un progetto che potrebbe complicare le cose. Si parla di un tetto di ingaggi da due milioni di euro, una cosa sostenibile per il futuro ma che dovrebbe escludere l’idea Supermario.

