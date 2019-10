Giorgio Chiellini è infortunato e la Juventus lo sta aspettando a braccia aperte. Ma quando torna? L’agente ha parlato ed ha svelato tutto.

E’ ormai lontano dal campo da qualche mese Giorgio Chiellini e la sua mancanza si sente parecchio all’interno della retroguardia della Juventus. In molti si sono spesso chiesti quando rientrerà in campo ed oggi il suo agente storico, Davide Lippi, ha svelato quando tornerà in campo.

Chiellini infortunato, Juventus: quando torna? L’agente svela tutto

Davide Lippi, l’agente del difensore centrale e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, ha svelato che il ragazzo tornerà sicuramente in campo entro la fine della stagione dal momento che il ragazzo è un vero e proprio guerriero.

Insomma, ci vorranno ancora parecchi mesi per essere al 100%, ma sicuramente ci sarà spazio anche per lui all’interno delle rotazioni di Maurizio Sarri. Ovviamente con la dovuta calma: del resto, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio richiede tempo, pazienza e soprattutto non deve avvenire con forzatura, ma rispettando i tempi.

