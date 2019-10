Le condizioni di salute di Douglas Costa e Ramsey, giocatori della Juventus infortunati ormai da tempo. Aggiornamento sulle loro condizioni di salute.

Le condizioni di salute di Douglas Costa e Ramsey preoccupano non poco non solo tutti i tifosi della Juventus ma anche e soprattutto Maurizio Sarri che, senza di loro, vede ridursi drasticamente le opzioni in avanti. Ecco che cosa sappiamo su di loro e soprattutto come procede il loro recupero.

Douglas Costa e Ramsey infortunati, Juventus: quando rientrano?

Arrivano senz’altro buone notizie da parte di gran parte degli infortunati: Danilo, Perin e Ramsey, infatti, sono tornati ad allenarsi in gruppo questa settimana. Un’ottima notizia per Maurizio Sarri che sembra aver ritrovato delle validissime alternative a quelli che, ad oggi sono dovuti essere necessariamente titolari.

Discorso diverso invece per quanto riguarda Douglas Costa che ha proseguito con le sue sedute personalizzate: i tempi di recupero sembrano essersi allungati ulteriormente, così come quelli di De Sciglio che ne avrà ancora per qualche settimana.

