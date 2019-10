Il colpo a sorpresa del calciomercato Juventus potrebbe essere Denzel Dumfries nella sessione di riparazione di gennaio.

Nato a Rotterdam il 18 aprile del 1996 è un terzino di ottimo valore cresciuto nel vivaio del Barendrecht e passato per Sparta Rotterdam ed Heerenveen per poi esplodere nel Psv. Questo gli ha permesso di guadagnarsi anche la convocazione in nazionale dove ha giocato per nove volte. Il ragazzo è originario di Aruba.

Dumfries alla Juventus, Calciomercato: colpo a sorpresa!

Destro naturale Dumfriels, obiettivo di calciomercato della Juventus, è un terzino destro che può giocare anche come centrale di difesa. In passato l’abbiamo visto giocare anche davanti alla difesa, quando ha dimostrato di avere personalità per gestire un ruolo complesso.

Un fisico importante, 189 centimetri, lo rende un giocatore molto abile anche sui colpi di testa, cosa che fa pensare potrebbe diventare anche un giocatore importante da centrale di difesa. Staremo a vedere se riuscirà a fare la differenza in quel ruolo.

