Juventus Bologna, Khedira può battere un record

Durante Juventus Bologna, se scenderà in campo chiaramente, Sami Khedira può battere un record importante: ecco qual è, ma avrà spazio? Decide Sarri.

Sami Khedira potrebbe battere un nuovo record per la sua carriera durante Juventus Bologna. Il centrocampista tedesco, infatti, è già a quota 21 reti in generale con la maglia dei bianconeri e potrebbe allungare ulteriormente. I felsinei, infatti, sono una delle sue vittime preferite: proprio a loro ha messo il segno il suo primo gol con la maglia della Vecchia Signora nel 3-1 di qualche anno fa, battendo Mirante, il 3 ottobre 2015, di testa.

Khedira, Juventus Bologna: record in vista

Se così fosse potrebbe battere un record personale molto importante Sami Khedira: se così fosse, infatti, arriverebbe a quota 22 gol con la maglia della Juventus. In nessun’altra squadra in cui ha militato è riuscito a segnare così tanto.

Per questo motivo, infatti, il ragazzo spera con tutto il suo cuore di poter partire titolare con Maurizio Sarri, ma difficilmente lo farà: è meglio preservarlo per la Champions League. Allo stesso tempo, però, il ragazzo spera di giocare in quanto una rete proprio contro il Bologna, dove tutto è iniziato, sarebbe davvero una bellissima ricorrenza.

