La Juventus di Maurizio Sarri potrebbe cambiare modulo contro il Bologna? L’allenatore sta pensando di variare sia gli uomini sia la disposizione tattica.

C’è davvero grande curiosità attorno ai giocatori che farà scendere in campo Maurizio Sarri in Juventus Bologna: l’allenatore dei bianconeri, infatti, potrebbe fare turn-over dando spazio ad alcuni elementi che hanno giocato meno in questo inizio di stagione, ma a sorpresa potrebbe anche cambiare modulo. Le ultimissime news sulla formazione che partirà dall’inizio.

Juventus Bologna, Sarri cambia modulo? Le ultime

Potrebbe passare dal 4-3-3 consueto al 4-3-1-2, modulo che ha già utilizzato nelle ultime uscite dei bianconeri, Maurizio Sarri. Ramsey, salvo clamorosi dietrofront dell’ultimo minuto, potrebbe tornare a disposizione per questa sfida ed è pronto il ballottaggio con Federico Bernardeschi.

Allo stesso tempo, però, non è da escludere un utilizzo di Cuadrado ancora nel ruolo di terzino, sebbene Danilo sia comunque riuscito a recuperare dai suoi acciacchi.

Difficilmente il brasiliano verrà rischiato per una partita del genere: serve molto di più per la sfida di Champions League in programma tra meno di una settimana.

