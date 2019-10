E’ stato finalmente fissato il prezzo fissato dal Manchester United per lasciare partire Paul Pogba alla Juventus: il calciomercato si infiamma.

Finalmente il Manchester United sembra essersi rassegnato a cedere Paul Pogba alla Juventus o a qualunque altra squadra si presenti con un’offerta ritenuta congrua con il valore stimato del prezzo del suo cartellino.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: prezzo, cifre e dettagli

Le ultimissime news di calciomercato parlano però di cifre davvero astronomiche per il centrocampista francese classe 1993 e campione del Mondo con la sua Francia.

Il suo valore di mercato sembra essere schizzato alle stelle per due motivi fondamentali: il primo va ricercato nel fatto che il ragazzo sta giocando un’ottima stagione alla corte di Solskjaer, motivo per il quale è automatico che il costo del suo cartellino, gestito dal potente Mino Raiola, sia molto più alto rispetto al recente passato.

La seconda motivazione, ma non di secondaria importanza, è il fatto che le pretendenti per il ragazzo, prodotto proprio del settore giovanile del Red Devils, sono davvero tantissime e tutte agguerrite per portarlo a casa.

La Juventus da parte sua è pronta a presentare l’offerta, che tuttavia non sarà mai di 90 milioni di euro: questa è infatti la cifra che lo United richiede per lascialo partire. I bianconeri ne metterebbero sul piatto “soltanto” 50.

