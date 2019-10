Rakitic alla Juventus, Calciomercato: in Spagna sono sicuri!

In Spagna sono sicuri di Rakitic alla Juventus nella sessione di calciomercato di gennaio. Un affare dunque che si può concretizzare a breve giro di posta.

Secondo quanto riportato da Marca infatti pare che i bianconeri siano molto vicini al centrocampista croato del Barcellona che vorrebbe partire verso una nuova esperienza. Regalerebbe ai bianconeri maggiore qualità in mezzo al campo anche se il reparto già ora è da considerarsi affollato.

Rakitic alla Juventus non è fantacalcio. Attenzione però perché su di lui c’è anche il Manchester United che lo vorrebbe per sostituire il partente Paul Pogba. C’è però anche da cedere un numero importante di calciatori visto che al momento sono già sette i centrocampisti centrali in rosa.

Tutti con caratteristiche diverse si parte dalla cabina di regia dove troviamo Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur. I mezzi destri sono Sami Khedira e il connazionale Emre Can. Dall’altro versante invece si batteranno Blaise Matuidi e Adrien Rabiot. Infine abbiamo il jolly Aaron Ramsey. A questi si aggiunge l’eclettismo di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.

