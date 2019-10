Cristiano Ronaldo salta Juventus Bologna sabato sera dopo la sosta? La situazione del portoghese è poco chiara: tifosi preoccupati, Sarri deve decidere.

Cristiano Ronaldo salta Juventus Bologna a causa di un infortunio? In moti si chiedono se CR7 si sia infortunato durante il doppio impegno con la Nazionale, ma la realtà è che non è così. Semplicemente, Maurizio Sarri sta pensando sempre più seriamente di tenerlo a riposo in vista dei prossimi impegni, non ultimo la sfida di Champions League molto delicata e decisiva contro il Lokomotiv Mosca.

Juventus Bologna, Ronaldo non gioca? Le ultime

Al momento sembrano essere davvero poche le possibilità di partire dall’inizio da parte di Cristiano Ronaldo durante Juventus Bologna. Il portoghese, infatti, per evitare problemi fisici in uno dei periodi cruciali della stagione bianconera, potrebbe essere lasciato totalmente in panchina per 90 minuti da parte di Maurizio Sarri.

Chi giocherà al suo posto? I nomi sono parecchi a cominciare da quel Federico Bernardeschi galvanizzato dall’esperienza in Nazionale alla corte di Roberto Mancini: il ragazzo classe 1994 potrebbe partire dal 1′ e dimostrare a tutti gli scettici di che pasta è fatto. L’allenatore gli concederà una chance? Le ultime news sulle probabili formazioni della sfida dicono di sì.

