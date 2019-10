Calciomercato Juventus, terzino bloccato: giovane di prospettiva

Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un Fabio Paratici che è stato beffato per un giovane terzino di prospettiva: ha firmato il rinnovo.

Brutta beffa per Fabio Paratici e per il calciomercato Juventus: Raphael Guerreiro, terzino di proprietà del Borussia Dortmund, ha appena firmato il rinnovo del suo contratto con la formazione tedesca militante in Bundesliga fino al 30 giugno 2023. Il giocatore, che fa parte anche della Nazionale portoghese, è stato assolutamente convinto della sua scelta sebbene ci fossero di mezzo, oltre ai bianconeri, anche molti altri top club.

Calciomercato Juventus, Paratici beffato: terzino rinnova

Il rinnovo di Raphael Guerreiro con il Borussia Dortmund ha rappresentato una vera e propria beffa per il dirigente e uomo mercato bianconero che qualche settimana fa sembrava, almeno stando ai rumors, avere qualche possibilità di far cambiare idea al giovane.

Il ragazzo, che oggi ha 25 anni, ha deciso di proseguire la sua carriera in Germania senza alcun problema: oggi, dunque, dovrà cambiare obiettivo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK