Calciomercato Juventus: che futuro per Emre Can? Il centrocampista tedesco potrebbe finire in Premier League già da gennaio.

Il futuro di Emre Can è uno degli argomenti più caldi di queste settimane. Il centrocampista sta trovando poco spazio con la Juventus e un suo addio, già nel mese di gennaio, appare sempre più probabile. Ma quale potrebbe essere la destinazione? Per l’ex Liverpool l’ipotesi più percorribile potrebbe essere quella di un ritorno in Premier League.

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in Inghilterra?

Infatti il Manchester United, secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, avrebbe sondato il terreno per Emre Can. I Red Devils sarebbero da tempo alla ricerca di un giocatore con determinate caratteristiche e il 25enne sembrerebbe essere il profilo ideale. Resta da capire però quali siano le richieste della Juventus. Secondo quanto evidenziato sempre dai media inglesi, i bianconeri non sarebbero disposti a scendere sotto i 35 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro).

Il tedesco quindi può davvero lasciare Torino nella sessione di mercato invernale. Nonostante le recenti parole di Maurizio Sarri, che ha cercato di far capire che il centrocampista è comunque tenuto in assoluto considerazione, tra l’allenatore e il centrocampista non sembra esser scoccata la scintilla. E la cessione non può che essere l’ipotesi più logica per non scontentare nessuno e per risolvere una situazione che potrebbe con il tempo rivelarsi controproducente.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK