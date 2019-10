Era circolata con insistenza la voce di un possibile ritorno in campo di Claudio Marchisio. Puntuale però è arrivata la smentita.

Un’indiscrezione aveva iniziato a circolare con insistenza gli scorsi giorni, ma oggi è arrivata la smentita ufficiale e categorica. Claudio Marchisio sembrava esser intenzionato a indossare di nuovo gli scarpini e a riscendere in campo. Sull’ex centrocampista della Juventus ci sarebbe stato infatti l’interesse del Chisola, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Puntuale però è arrivata la smentita del presidente del club Luca Attori.

Marchisio torna in campo? Ecco la smentita

“Conosco personalmente Claudio Marchisio. Non so da dove siano arrivate le voci di un suo possibile arrivo nella nostra società. Io comunque non le ho mai confermate. Non nego che sarebbe un onore se Claudio decidesse di venire ad allenarsi al Chisola insieme ai nostri ragazzi dell’Eccellenza o se volesse passare a far visita ai nostri tesserati. Non c’è però mai stata nessuna trattativa per tesserarlo“: questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Chisola e firmato dal presidente. Voce totalmente smentita e che, secondo il club d’Eccelenza, è totalmente priva di fondamento.

Insomma, la decisione di Marchisio di appendere gli scarpini al chiodo sembra esser ulteriormente confermata. Chissà comunque quale sarà il futuro dell’ex centrocampista della Juventus. Il suo ricordo resterà senza alcun dubbio nella testa e nei cuori di tutti i tifosi bianconeri.

