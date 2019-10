Donnarumma è sempre stato nei pensieri della Juventus. Ora, viste le necessità del Milan di fare plusvalenza, la trattativa può decollare.

Gianluigi Donnarumma è un nome che è da sempre al centro di costanti e continue voci di mercato. Il portiere più volte è stato vicino all’addio al Milan, ma poi è sempre rimasto in rossonero. Le difficoltà economiche dei meneghini, con 146 milioni di euro di buco nel bilancio, e la necessità di fare qualche importante plusvalenza potrebbero però aprire scenari importanti e in parte inattesi per l’estremo difensore della Nazionale.

Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: idea mai tramontata per i bianconeri

Donnarumma è da tempo accostato alla Juventus, ma questa idea non si è mai trasformato in qualcosa di reale e concreto. Ora però la situazione potrebbe cambiare e la trattativa potrebbe incredibilmente decollare ed entrare nel vivo. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, il tutto potrebbe esser facilitato da un rinnovo del contratto fino al 2023, che consentirebbe al Milan di aver una maggiore credibilità in sede di trattativa. Il regista dell’operazione sarebbe il procuratore del portiere, ossia Mino Raiola.

Psg, squadre spagnole e inglesi: sull’estremo difensore potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato. Paratici studia una strategia per battere la concorrenza e mettere a segno il grande acquisto. Il futuro di Donnarumma potrebbe tornare d’attualità la prossima estate. E la Vecchia Signora sogna il colpo a effetto.

