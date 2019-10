Dove seguire Juventus Bologna in streaming online e diretta tv: tutte le info per poter vedere la partita dell’Allianz Stadium.

Archiviata la pausa per le Nazionali, torna finalmente il campionato di Serie A. Oggi la Juventus ospiterà il Bologna in quello che sarà l’anticipo serale dell’ottava giornata di campionato. I bianconeri cercano conferme e continuità dopo la vittoria a San Siro contro l’Inter, che è valsa il primo posto in classifica. Occhio però ai felsinei, che in questo avvio di campionato hanno messo in mostra carattere, aggressività e buone trame di gioco.

Juventus Bologna diretta streaming online: ecco dove vedere la partita

Juventus Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming su Dazn. La partita sarà quindi visibile, per tutti i possessori dell’abbonamento alla piattaforma on demand, tramite pc, smartphone, tablet, ma anche attraverso smart tv compatibile con l’applicazione, console come Play Station 4 o Xbox e altri dispositivi come Google Chromecast.

Potranno seguire il match dell’Allianz Stadium anche tutti coloro che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Il canale sarà Dazn 1. Insomma, davvero tante possibilità per vedere Juventus Bologna. Non resta soltanto che attendere il fischio d’inizio di una partita che si preannuncia tutta da seguire.

