Meunier è da tempo nel mirino della Juventus. Il terzino belga però non sembra escludere l’ipotesi del rinnovo con il Psg.

La Juventus, visti i continui infortuni in quella zona di campo, è da tempo alla ricerca di un terzino. Uno dei nomi più caldi è senza alcun dubbio quello di Thomas Meunier. Il belga potrebbe arrivare la prossima estate a costo zero, visto che il suo contratto con il Psg scadrà il 30 giugno 2020. La situazione però potrebbe non essere così semplice

Meunier alla Juventus, Calciomercato: il belga non esclude il rinnovo

Infatti è stato lo stesso Meunier, in un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Derniere Heure’, a non escludere del tutto l’ipotesi del rinnovo con il Paris Saint-Germain. Queste le sue parole: “Quando Antero Henrique era ds abbiamo avuto dei contatti per telefono, ma nulla di concreto è arrivato sul tavolo. È arrivato Leonardo e ora io sto giocando. Il suo modo di fare è sicuramente positivo, perché tiene la situazione sotto controllo. Rapporti con il Psg? Non sono in conflitto con il club e sto cercando un prolungamento. Svincolarmi per cercare un contratto più importante? Se dovessi prolungare avrei comunque il miglior contratto della mia carriera, perché negozierei come se fossi libero. Non è una questione di soldi, ma di feeling“.

Insomma, Meunier sembra allontanarsi irrimediabilmente per la Juventus. Anche se non si può escludere che le parole del terzino siano soltanto di facciata. Nel mercato d’altronde nulla è impossibile e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK