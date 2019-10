Video Gol Pjanic Juventus Bologna 2-1: il regista bosniaco la mette in rete dopo un flipper caotico, momento top. Clicca qui per vedere la rete.

Il regista bosniaco, l’uomo più in forma del momento dei bianconeri, mette dentro il pallone dopo un pasticcio difensivo dei felsinei rossoblu per poi decidere con un pallone teso e preciso che si insacca in rete.

Video Gol Nome Juventus Bologna: bianconeri straripanti

I bianconeri di Maurizio Sarri sono, come sappiamo, la prima forza del campionato e lo hanno nettamente dimostrato anche e soprattutto contro i diretti concorrenti e più quotati per la lotta allo Scudetto: stiamo parlando dell’Inter dell’ex tanto amato ai tempi e tanto odiato, ossia Antonio Conte.

Il talento in ogni reparto è davvero tantissimo, a cominciare dalla difesa dove in estate è arrivato quel De Ligt che sta convincendo solo a tratti in questi primi mesi di campionato. Complice l’infortunio improvviso di Giorgio Chiellini, infatti, il ragazzo è stato subito buttato nella mischia senza avere, evidentemente, tutto il tempo di imparare il calcio italiano ed apprendere i difficili meccanismi del’allenatore.

Per ora, insomma, il suo apporto è limitato ma le prestazioni sono sempre in crescita, anche se a piccoli passi.

