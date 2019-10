Video gol Ronaldo Juventus Bologna 1-0: Cr7 realizza una bellissima rete, segna sempre il portoghese: è l’uomo decisivo. Clicca qui per vedere la rete.

Erroraccio della difesa dei felsinei che regalano in copertura un pallone proprio a Cr7 che tutto solo corre verso la porta e batte Skorupski sul suo palo. E’ vantaggio bianconero.

Video Gol Ronaldo Juventus Bologna: rete Cr7

I bianconeri di Maurizio Sarri sono tornati a giocare in campionato con quella che ha tutta l’aria di essere una partita che, sulla carta, poteva essere dall’esito scontato. Nel calcio, però, soprattutto in Serie A, non è affatto così, come ha potuto dimostrare questa partita contro i felsinei.

Dall’altra parte la Vecchia Signora, però, con tutto il suo talento, non può necessariamente permettersi di compiere qualche passo falso, soprattutto adesso che è in piena corsa per l’ennesimo Scudetto consecutivo e, soprattutto, in Champions League.

Cristiano Ronaldo, stasera come il resto delle partite, è stato assolutamente decisivo e, come spesso accade, ha dato anche il suo contributo dal punto di vista della creazione del gioco, creando non poche difficoltà agli avversari tra le linee.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK