Il destino di Solskjaer, tecnico del Manchester United, sembra ormai scritto. Ed ecco che in pole per sostituirlo c’è Allegri.

Oggi il Manchester United ospiterà il Liverpool. La sfida odierna potrebbe essere fondamentale per decidere il destino di Solskjaer, tecnico dei Red Devils. D’altronde il 14esimo posto in classifica non può lasciare indifferenti e non portare a scelte drastiche e dure. In caso di risultato negativo l’esonero potrebbe essere un qualcosa di inevitabile. E in pole per sostituire il norvegese ci sarebbe proprio l’ex Juventus Massimiliano Allegri.

Allegri allo United, Calciomercato: Solskjaer verso l’esonero

Il tecnico livornese starebbe infatti aspettando l’occasione giusta per tornare ad allenare. La Premier League ha sempre esercitato un certo fascino su di lui. E per di più il Manchester United avrebbe quell’appeal che darebbe gli stimoli giusti al buon Max. Un’avventura davvero intrigante e affascinante.

Non resta che attendere quel che succederà oggi in Manchester United Liverpool. Indiscrezioni dall’Inghilterra parlano comunque di un Solskjaer sempre più appeso a un filo. E, secondo la stampa britannica, il favorito sarebbe proprio Allegri. Insomma, la sua pausa dall’allenare potrebbe terminare a breve. Le sirene inglesi continuano a suonare sempre più forte. Il futuro dell’ex bianconero potrebbe decidersi nei prossimi giorni.

