Ante Rebic, Milan Lecce: la sorpresa di Pioli

Ante Rebic è la sorpresa di Stefano Pioli per Milan Lecce. Il calciatore parte titolare a sorpresa nel tridente al posto di Hakan Calhanoglu.

Giocatore rapido e dotato di grande tecnica è stato subito promosso da parte di Stefano Pioli che in conferenza stampa ha specificato: “Ha carattere ed è uno che strappa”. Il fatto che venga schierato titolare dal primo minuto è una cosa importante. Rapido e tecnico potrebbe spaccare la partita contro un avversario che dietro fa fatica come il Lecce.

Ante Rebic, Milan Lecce: un passato viola

In vista di Milan Lecce Ante Rebic torna titolare dopo il ritorno in Italia. Il calciatore croato ha un passato viola visto che nel 2013 era stato acquistato dalla Fiorentina che lo aveva pescato dalla RNK Spalato. Non era andata benissimo con la squadra toscana che lo aveva lasciato in prestito al Red Bull Lipsia.

L’anno dopo è tornato in viola, per poi essere prestato al Verona e fallire anche lì. L’esplosione è arrivata con l’Eintracht Francoforte dove ha dimostrato finalmente tutta la sua qualità. Sarà importante capire dunque come si muoverà stasera durante una partita molto importante. Giocatore di talento ha avuto subito la fiducia del suo nuovo allenatore.

La sua qualità

Rebic ha una tecnica al di sopra della normalità. Sarà interessante capire se sfrutterà questa possibilità per prendersi una maglia da titolare con i rossoneri. Sarà importante capire se la sua crescita sarà progressiva e magari potrebbero essere diverse le big pronte a metterlo nel mirino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK