Calciomercato Juventus, pazza idea Emre Can per Pogba!

Sono fantasie di calciomercato Juventus forse, ma anche rumors concreti che potrebbero portare i bianconeri a fare dei passi importanti in vista della prossima sessione di gennaio.

Secondo Le 10 Sport su Emre Can oltre al Paris Saint German ci sarebbe anche il Manchester United. I bianconeri potrebbero dunque tornare all’assalto di Paul Pogba, inserendo nella trattativa con i Red Devils il cartellino dell’ex calciatore del Liverpool.

Il calciomercato Juventus può dunque trovare in Emre Can una chiave per Pogba. Il tedesco è ormai ai margini della squadra con Maurizio Sarri che l’ha escluso dalla lista dei convocati per la Champions League. Giocatore rapido e dotato di tecnica può fare la differenza e in Inghilterra ha già dimostrato di valere.

Difficile pensare però se potrà essere un rimpianto visto che Can è ancora giovane. Staremo a vedere cosa accadrà, ma di certo c’è la possibilità che la trattativa si possa sbloccare nelle prossime settimane. Pogba sarebbe felice di tornare anche se il Real Madrid fa pressione.

