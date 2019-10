Claudia Lai moglie Nainggolan, chi è? Per lei il gol capolavoro

Claudia Lai è la moglie di Nainggolan centrocampista del Cagliari a segno oggi. Il ragazzo ha specificato di voler dedicare a lei la rete segnata.

Il Ninja è tornato in Sardegna dopo anni stupendi alla Roma e una stagione di transizione all’Inter. Lo ha fatto anche per stare vicino alla moglie che è stata colpita da un tumore e costretta a delle cure piuttosto pesanti. Ha specificato come riportato da Vanity Fair: “Che dire. Dopo secchiate di lacrime versate è il momento di andare a combattere quella che è una brutta bestia”.

Claudia Lai moglie Nainggolan, chi è? Le parole del Ninja

Nainggolan ha dedicato il gol alla moglie di Claudia Lai. A fine gara ha specificato a Sky Sport: “La dedica va a mia moglie. Questo è un momento particolare per lei. Sono molto contento perché quello di oggi è stato un bel gol anche se avevo paura lo potessero annullare. Ho sempre fatto il massimo a Cagliari e qui sono sempre stato apprezzato. Tornare è stata una scelta facile. I tifosi mi hanno accolto come un figlio adottivo”.

Giocatore rapido e sempre pronto ha forse fatto meno di quello che poteva per tanti comportamenti un po’ fuori dalle riga. Come quello vissuto due capodanni fa che lo portarono di fatto alla cessione da parte della Roma. Giallorossi che nell’affare ci hanno guadagnato il talento di Nicolò Zaniolo. Sicuramente le parole di oggi però hanno reso merito a quello che contro la Juventus è stato anche un avversario spesso scorretto, ma che in questo caso si merita le parole di grande uomo.

