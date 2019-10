Infortunio Kalinic, Sampdoria Roma: ginocchio ko

Brutte notizie per la Roma con l’infortunio di Kalinic. L’attaccante ex Atletico Madrid ha accusato un problema al ginocchio che l’ha costretto a lasciare il campo alla fine della prima frazione di gioco. Al suo posto ha fatto l’ingresso in campo Edin Dzeko con la mascherina dopo l’operazione allo zigomo.

