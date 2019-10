Juventus Lokomotiv Mosca, precedenti e statistiche: i bianconeri sorridono

Juventus Lokomotiv Mosca, precedenti e statistiche del match dei bianconeri in Champions League, terza giornata della fase a gironi: Sarri sorride.

I precedenti sorridono ai bianconeri: le statistiche delle partite già disputate tra queste due formazioni parlano di 2 sole gare disputate in passato, con la vecchia Signora che ha vinto entrambe le gare. Ecco quando sono state giocate e qual è stato il risultato, una di queste riporta alla mente molti ricordi bellissimi.

Juventus Lokomotiv Mosca precedenti e statistiche Champions League

La prima risale alla Coppa UEFA 1993-1994, stagione in cui la Juve si impose per 4-0, mentre al ritorno ci fu un 1-0 con rete di Giancarlo Marocchi. All’andata invece le reti furono di Ravanelli, con Penna Bianca che fece doppietta, e poi Roberto Baggio.

Insomma, i precedenti sembrano essere tutti dalla parte della compagine italiana ma, si sa, soprattutto in Europa non è mai detta l’ultima parola e non bisogna mai dare nulla per scontato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK