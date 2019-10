Miralem Pjanic è sempre più protagonista nella Juventus targata Sarri. Anche ieri il bosniaco ha realizzato una rete decisiva.

Miralem Pjanic. Basterebbe un nome per spiegare il grande momento che sta vivendo la Juventus. Il bosniaco sta attraversando un periodo a dir poco magico. A dimostrarlo è stato il gol decisivo segnato nel match ieri contro il Bologna. Una rete che vale, ancora una volta, tre punti d’oro per i bianconeri.

Pjanic, il bosniaco l’arma in più di Sarri

La cura Sarri sembra aver avuto degli incredibili effetti su Pjanic. Lo dimostrano le sue prestazioni, la sua continuità, le sue giocate e le sue condizioni fisiche. L’ex Roma sembra persino aver preso ancor più consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità. E in più sta trovando con regolarità la via della rete.

Il buon Miralem ha aumentato così il proprio bottino stagionale, salendo a quota tre e superando già i due totali della scorsa stagione. Il gol è stato tra l’altro frutto della sua determinazione e caparbietà. In quell’azione Pjanic è infatti riuscito a risolvere una serie di rimpalli al limite dell’area bolognese per poi superare con un destro preciso Skorupski. Insomma, il 29enne sta diventando sempre più decisivo. Sarri ha trovato la sua arma in più e vuole continuare a sfruttarla. I risultati, quantomeno al momento, non possono che dargli ragione.

