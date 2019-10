Milan Lecce streaming, come seguire la partita online

Milan Lecce streaming e come seguire la partita online. La gara si giocherà a alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Sarà possibile seguire il match online a partire appunto dalle 20.45 su Sky Sport e la gara sarà disponibile online per gli abbonati grazie all’applicazione Sky Go. Questa sarà a disposizione ovviamente solo degli abbonati al pacchetto di Sky. Questo è l’unico modo legale per seguire la partita.

Milan Lecce streaming, come seguire la partita online

Milan Lecce streaming su SkyGo, andiamo a dare un’occhiata anche alle probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paquetá, Biglia, Kessie; Suso, Leão, Calhanoglu.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.

La prima di Pioli

Milan Lecce sarà la prima gara di Stefano Pioli, pronto a dirigere la squadra in campo per uscire da una crisi in cui la squadra è scivolata a causa dell’operato di Marco Giampaolo. La stagione è ancora lunga e si può risollevare e lo si dovrà fare già da oggi con tre punti che sarebbero davvero molto importanti sotto ogni punto di vista.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK