Miralem Pjanic ha parlato due giorni prima della sfida Juventus Lokomotiv Mosca di Champions League. E’ lui il leader di questo ultimo periodo.

A Sky Sport il bosniaco ha sottolineato: “Giochiamo contro la Lokomotiv che è una squadra in forma. Sarà una gara difficile. In Champions non si deve sottovalutare nessuno. Ricordiamo la sconfitta dello scorso anno contro lo Young Boys.”

Pjanic, Juventus Lokomotiv: “Non sottovalutiamolo”

Pjanic per Juventus Lokomotiv ha spiegato: “Dobbiamo essere aggressivi fino all’ultimo. Il nostro obiettivo è prenderci tre punti per avvicinarsi alla qualificazione. Poi vedremo. La Juventus è tra le favorite per la vittoria, ma ce ne sono tante”.

L’ex Roma e Lione è cresciuto tantissimo con l’arrivo di Maurizio Sarri, prendendo in mano la squadra e segnando a raffica. Ieri il gol decisivo contro il Bologna è stato il terzo della sua stagione dopo quelli contro Brescia e Spal.

