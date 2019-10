Il nome di Pogba è da tempo accostato alla Juventus. L’ipotesi del ritorno è sempre viva. E ora che il Real si è defilato tutto potrebbe esser più semplice.

Il nome di Paul Pogba è da tempo accostato alla Juventus. Il ritorno in quel di Torino è un’ipotesi che affascina e stuzzica e non poco i bianconeri. Il francese sembra esser destinato a lasciare il Manchester United, visto che difficilmente rinnoverà il suo contratto che scadrà il 30 giugno 2021. E allora ecco che la prossima estate potrebbe essere quella decisiva.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: il Real si defila?

La situazione Pogba è comunque in continua e costante evoluzione. Per la Juventus il tutto potrebbe esser semplificato dalla strategia del Real Madrid. Infatti, secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo ‘Marca’, la società di Florentino Perez potrebbe defilarsi dalla corsa al centrocampista transalpino.

Il problema sarebbe legato all’ingaggio che il classe ’93 percepisce al Manchester United: 17 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dai blancos. Ed ecco che a questo punto i bianconeri potrebbero avere via libera e studiare un piano per sferrare l’assalto decisivo. La strada per arrivare a Pogba sarebbe comunque ancora difficile e impervia. I prossimi mesi però potrebbero fare un po’ di chiarezza. Prima di un’estate che si preannuncia scoppiettante e ricca di sorprese e colpi di scena. D’altronde questo è il mercato.

