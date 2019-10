Calciomercato Juventus, il padre di Fabio Silva: “Ha due anni di contratto con il Porto”

Fabio Silva è un nuovo obiettivo della Juventus. A parlare dell’interessamento dei bianconeri è stato il padre del giocatore del Porto.

Fabio Silva. È questo il nuovo nome accostato alla Juventus. L’attaccante del Porto è finito nel mirino della società bianconera, che però, stando alle indiscrezioni e alle voci di mercato, dovrebbe fare i conti con la concorrenza l’Atletico Madrid. Sull’interessamento della Vecchia Signora è intervenuto il padre del 17enne.

Calciomercato Juventus, parla il padre di Fabio Silva

Intervistato ai microfoni di ‘Radio Renascençaì, Jorge Silva, padre dell’attaccante del Porto Fabio Silva, si è soffermato su un possibile addio. Queste le sue parole: “Mio figlio ha ancora due anni di contratto con il Porto. C’erano diversi club che avrebbero voluto pagare la clausola rescissoria già lo scorso anno. Lui però vuole lasciare il segno con questa maglia. Noi siamo molto tranquilli riguardo il futuro. Penso lo sia anche la dirigenza del Porto. Per il momento non siamo affatto concentrati sulle voci e i rumors di mercato. Fabio in questo momento vuole solo vincere un trofeo al suo primo anno da professionista”.

Parole chiare e che sembrano allontanare, quantomeno per il momento, voci di un possibile addio e di una cessione. La Juventus comunque resta alla finestra, monitorando la situazione con grande attenzione. Ogni decisione molto probabilmente sarà presa la prossima estate. Il tempo per elaborare una strategia c’è tutto.

