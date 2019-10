Emerson Palmieri è da tempo finito nel mirino della Juventus. Il Chelsea però vuole blindare il terzino italo-brasiliano: le ultime.

La Juventus è alla ricerca di un terzino. Il tutto è senza alcun dubbio legato agli infortuni di Danilo e De Sciglio, che hanno costretto Maurizio Sarri a vivere una situazione di emergenza e di grande difficoltà. Uno dei nomi caldi è senza alcun dubbio quello di Emerson Palmieri. L’ex Roma sarebbe senza alcun il profilo ideale per far rifiatare e riposare Alex Sandro.

Emerson Palimier alla Juventus, Calciomercato: il Chelsea vuole blindare l’italo-brasiliano

La Juventus però dovrà fare i conti con la volontà del Chelsea, squadra proprietaria del cartellino. I londinesi infatti, secondo quanto riportato dai media inglesi, i Blues avrebbero offerto a Emerson Palmieri un contratto quinquennale. L’obiettivo quindi sembra essere il rinnovo.

I bianconeri però potrebbero comunque cercare di sferrare l’assalto. Tutto fa pensare che ciò potrebbe accadere la prossima estate e non nel mese di gennaio come sembrava in un primo momento. D’altronde Maurizio Sarri sarebbe felicissimo di poter riabbracciare e riavere a disposizione l’italo-brasiliano, allenato l’anno scorso nella sua esperienza in terra britannica. L’affare sembra complicarsi, ma chissà che la Vecchia Signora non riesca comunque a mettere a segno il grande colpo. Insomma, nonostante tutto, Emerson Palmieri resta comunque un nome sul taccuino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK