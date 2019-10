Davide Lanzafame, attualmente in forza agli ungheresi dell’Honved, è tornato sulla sua esperienza con la maglia della Juventus.

Davide Lanzafame, circa una decina di anni fa, era considerato una delle più grandi promesse del calcio italiano. Le aspettative su di lui erano davvero molto alte, tanto che sul classe ’87 ci aveva puntato addirittura la Juventus, club in cui era comunque cresciuto. Il nativo di Torino però non è riuscito mai a esplodere definitivamente. A distanza di tempo ha comunque voluto ricordare la sua esperienza in maglia bianconera.

Lanzafame, quanti ricordi con la maglia della Juventus!

Lanzafame, che attualmente milita negli ungheresi del Honved, ha raccontato alcuni interessanti aneddoti. Queste le sue parole, rilasciate a ‘Radio Bianconera’: “”Quello vissuto in maglia bianconera per me è stato un anno a dir particolare. Senza alcun dubbio ho fallito. Non serve fare giri di parole. Da giocatore però l’ho visto come un’opportunità di crescita. Va detto che ero molto giovane e quindi probabilmente non pronto per giocare alla Juventus. Ma lo stare accanto a grandi campioni mi è servito molto per migliorare. Ricordo con affetto il simpaticissimo Pepe, un vero uomo spogliatoio”.

Il buon Davide ha poi parlato di quello che sta vivendo in Ungheria, definendosi felice per sentirsi apprezzato come giocatore. Infine Lanzafame ha voluto fare un pronostico e dire la sua sul campionato in corso: “La Juventus è favorita. Rivali? Penso che solo l’Inter di Conte possa dar fastidio ai bianconeri“.

