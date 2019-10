Pallone d’Oro, le nomination: ci sono Ronaldo e de Ligt

Oggi è la giornata in cui France Football svelerà i nomi dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2019. In lista due calciatori della Juventus.

Nella giornata odierna France Football renderà noto i 30 candidati per la vittoria del Pallone d’Oro 2019. I tre favoriti per il successo sembrano essere Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Virgil van Dijk. Il difensore olandese potrebbe rappresentare la grande sorpresa, pur avendo già vinto il premio come miglior calciatore della scorsa Champions League. L’altro giocatore bianconero presente in lista è de Ligt, protagonista lo scorso anno con l’Ajax.

Pallone d’Oro 2019, le parole di Cristiano Ronaldo

Ed è proprio sul Pallone d’Oro che è intervenuto Cristiano Ronaldo in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Non è la cosa più importante, perché contano solo le vittorie collettive. L’aspetto individuale non conta. L’importante è vincere di gruppo”. Insomma, parole davvero importanti quelle di Cristiano Ronaldo, che mette davanti il collettivo. Ora però resta da capire chi si porterà a casa questo importante riconoscimento.

