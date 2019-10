Juventus Lokomotiv pagelle, i voti della partita: che sorprese!

Juventus Lokomotiv pagelle, andiamo ad analizzare la partita tramite i voti dei ragazzi di Maurizio Sarri al termine di una gara piena di emozioni.

Ecco i voti:

Szczesny 6

Cuadrado 5,5

De Ligt 5,5

Bonucci 5,5

Alex Sandro 5.5

Khedira 5

Pjanic 6,5

Matuidi 5,5

Bentancur 5

Dybala 5

Cristiano Ronaldo 6,5

Juventus Lokomotiv pagelle, i voti della partita: le chiavi della partita

Juventus Lokomotiv pagelle, le chiavi della partita ci fanno capire ancora una volta l’importanza di Miralem Pjanic in questa squadra. Maurizio Sarri gli ha dato in mano le chiavi del centrocampo ed è pronto a far girare tutta la squadra attorno a lui.

Reduce dalle buone prestazioni in campionato il calciatore sembra totalmente un altro giocatore, con maggiore personalità e la voglia di prendersi maggiori rischi. Certo è che il merito di averlo spostato davanti alla difesa è tutto di Max Allegri, dopo che lo aveva raccolto come una mezzala incerta al suo arrivo dalla Roma.

Un calciatore straordinario che promette di fare ancora meglio. Le sue recenti dichiarazioni hanno fatto capire che Miralem è inquadrato bene e pronto a fare l’ennesimo salto di qualità della sua carriera. Per lui infatti si profila la stagione decisiva nella quale spera di vivere un triplete che i bianconeri sognano di vincere ormai da numerosi stagioni.

I voti della Lokomotiv

Juventus Lokomotiv pagelle, ecco i voti dei russi:

Guilherme

Ignatyev

Howedes

Corluka

Rybus

Zhemaletdinov

Barinov

Krychowiak

Joao Mario

Smolov

Tra i russi c’è una vecchia conoscenza dei bianconeri e cioè quel Benedikt Howedes. Il difensore tedesco era arrivato in bianconero nella stagione 2017/18 costretto a rimanere fuori a lungo per diversi problemi fisici, riuscendo in una stagione a collezionare appena tre presenze e segnando anche un gol. Alla Lokomotiv in due anni ha collezionato invece 16 presenze e segnato 3 reti. Vedremo se avrà la forza di fare il salto di qualità che ci si aspetta.

