Juventus Lokomotiv probabili formazioni, Sarri studia la sorpresa

Juventus Lokomotiv probabili formazioni, ecco le scelte dell’allenatore bianconero per la sfida di stasera valida per la terza giornata di Champions League.

Ecco le scelte:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario.

Juventus Lokomotiv probabili formazioni, i cambiamenti

Le probabili formazioni di Juventus Lokomotiv Mosca ci mostrano una sorpresa per quanto riguarda la squadra che tutti avevamo in mente. Infatti la novità arriva in difesa dove Danilo potrebbe vincere il ballottaggio con Juan Cuadrado.

Rimane in piedi il dubbio, e probabilmente lo sarà fino all’ultimo, tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala davanti. Il Pipita è leggermente favorito, ma la Joya sta recuperando posizioni. Aaron Ramsey rimane fuori, così come Douglas Costa. La sensazione è che finalmente il tecnico abbia trovato il ruolo di raccordo a Federico Bernardeschi, fondamentale anche e soprattutto quando è senza palla.

Leggi anche —-> Il parallelo Bernardeschi-Dybala

Tutto ruota attorno a Pjanic

Juventus Lokomotiv probabili formazioni ci mostrano come tutto ruoti attorno alla figura di Miralem Pjanic. Il bosniaco ha dimostrato di essere calciatore dotato di grandissima personalità e sta crescendo ancora molto con Maurizio Sarri che gli ha dato la possibilità di svariare su tutto il centrocampo. Al suo fianco troviamo due giocatori di grande esperienza come Sami Khedira e Blaise Matuidi.

Non è tra i convocati ovviamente Emre Can, escluso dalla lista Champions League come l’infortunato Giorgio Chiellini. Partiranno dalla panchina invece Adrien Rabiot, titolare contro il Bologna sabato, e Rodrigo Bentancur. In difesa nessuna chance per Daniele Rugani, con qualcuno che negli ultimi giorni ha ipotizzato la possibilità di vedere titolare Merih Demiral al posto di Matthijs de Ligt.

Leggi anche —-> Ronaldo a caccia di record

In porta non ci sono dubbi perché il titolare sarà Szczesny. Il polacco ha riposato sabato contro il Bologna, quando è stato sostituito con lode da Gigi Buffon. L’estremo difensore sta crescendo partita dopo partita e al momento è un’assoluta garanzia, tanto che non potrebbe essere altra l’idea di Sarri che quella di schierarlo titolare. Vedremo come si comporterà oggi contro i russi che a sorpresa hanno battuto il Leverkusen.

Highlights Juventus Bologna

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK