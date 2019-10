Juventus Lokomotiv streaming, diretta online della partita

Juventus Lokomotiv streaming, ecco come seguire la gara di Champions League in diretta online sul nostro computer.

La partita della squadra di Maurizio Sarri non sarà disponibile in chiaro, trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Grazie a SkyGo potremo seguirla anche in streaming su pc, mac, tablet e smartphone. Una cosa che però sarà consentita, ovviamente, solo agli abbonati a Sky oppure a Now Tv con il pacchetto calcio e sport. Non ci sono altri modi legali per vedere la partita sul computer.

Juventus Lokomotiv streaming, le probabili formazioni

In attesa di Juventus Lokomotiv streaming andiamo a dare uno sguardo anche alle probabili formazioni della gara di Champions League:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario.

Tra i bianconeri sono diversi gli assenti con Emre Can e Giorgio Chiellini fuori dalla lista dei convocati. Non ci saranno inoltre gli infortunati Douglas Costa e Aaron Ramsey. Partiranno invece dalla panchina Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala.

Diffidate degli streaming illegali

Juventus Lokomotiv streaming, la possibilità di seguire la partita online è una comodità non da poco soprattutto per chi ha delle difficoltà nel gestire il segnale della parabola. Attenzione però agli streaming illegali che giustamente sono stati condannati nuovamente in tempi recenti e che ci portano a riflettere sulla pirateria.

L’abbonamento a Sky è sicuramente una cosa che non tutti si possono permettere, ma rispetto a tempi passati è offerto a prezzi accessibili anche ai meno abbienti. Poi ci sono anche i luoghi di ritrovo come bar, pizzerie e club che ci potrebbero permettere di passare una bella serata in compagnia di amici per seguire la nostra Juventus.

Senza dimenticare l’opzione Stadium, anche se in questo caso i prezzi lievitano e possono obbligare a dei sacrifici importanti considerando anche l’allerta meteo che sta colpendo l’Italia in questi giorni. Attenzione poi a non sottovalutare le vecchie tecnologie perché come al solito sarà possibile seguire la gara anche in diretta su Radio Rai con la telecronaca di Francesco Repice.

