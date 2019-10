Paulo Dybala, Juventus Lokomotiv: ecco perché può essere decisivo

Paulo Dybala partirà dalla panchina in Juventus Lokomotiv, nonostante questo potrebbe essere decisivo in questa terza giornata di Champions League.

La Joya attraversa un buon momento di forma e presto potrebbe avere la chance di entrare nella ripresa. A gara in corso la sua velocità sarà fondamentale e in grado di cambiare la gara contro la difesa lenta e involuta della squadra russa. L’argentino è un ragazzo dotato di grande personalità e intelligenza, anche se non sempre è riuscito a fare la differenza.

Paulo Dybala, Juventus Lokomotiv: Sarri preferisce Higuain

Maurizio Sarri esclude ancora Paulo Dybala anche in Juventus Lokomotiv. La Joya partirà dalla panchina con il tecnico che gli preferisce Gonzalo Higuain. Nonostante i due siano molto diversi al momento sono sempre in ballottaggio. Con il Pipita c’è spazio a fisicità e gol, mentre con la Joya maggiore rapidità e tecnica.

Nonostante questo nella ripresa l’ex Palermo è un ragazzo che può fare la differenza ed essere in grado di fare gol da ogni posizione. Il suo sinistro infatti è tagliente, ma deve essere proprio lui a crederci visto che non sempre le cose sono andate come ci si sarebbe aspettati. Sarà interessante vedere se riuscirà a fare il salto di qualità con Maurizio Sarri.

L’equivoco ruolo

Paulo Dybala inizialmente è stato schierato come prima punta a Palermo, con Franco Vazquez che lo appoggiava. Arrivato a Torino Max Allegri lo considerava una prima punta con Mario Mandzukic che gli si muoveva attorno. Servirà però del tempo per vederlo giocare come lo abbiamo conosciuto ora.

L’argentino infatti adesso è in grado di fare diversi ruoli, con Allegri ha giocato anche trequartista e mezzala. Nonostante questo il ruolo da prima punta, che gli ha restituito Maurizio Sarri, continua ad essere quello che interpreta con maggiore qualità e attenzione. Vedremo se servirà il suo apporto stasera.

Le magie della Joya

