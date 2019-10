Video Gol Miranchuk Juventus Lokomotiv: russi in vantaggio

Video Gol Juventus Lokomotiv: i russi passano in vantaggio. A segnare è stato il trequartista dei russi. Clicca qui per vedere la rete.

Juventus Lokomotiv non è iniziata nel migliore dei modi per i bianconeri. La squadra di Sarri infatti si trova in svantaggio. A sbloccare la sfida è stato Miranchuk.

Video Gol Miranchuk Juventus Lokomotiv: contropiede letale

È stata davvero una ripartenza fulminante quella della Lokomotiv. Evidenti però gli errori della difesa della Juventus. Szczesny ha salvato su Eder, ma Miranchuk è stato il più lesto sulla respinta. E ora all’Allianz Stadium servirà una rimonta per non incappare in una sconfitta che potrebbe complicare maledettamente il cammino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK