Wojciech Szczesny, Juventus Lokomotiv Mosca: traguardo importante per lui

Wojciech Szczesny, portiere titolare in Juventus Lokomotiv Mosca, ha raggiunto un traguardo davvero importante per lui: che cosa festeggia il polacco?

Questa sera Wojciech Szczesny, che partirà titolare nella sfida di Champions League Juventus Lokomotiv Mosca, festeggerà un importante traguardo: è notizia di oggi, infatti, l’essere stato inserito nella lista dei 10 migliori portieri al mondo, candidati al Pallone D’Oro 2019, il trofeo Yashin.

Wojciech Szczesny, Juventus Lokomotiv Mosca: bella notizia per lui

in questa lista, oltre a Szczesny, c’è anche un altro portiere che milita in Serie A: stiamo parlando di Samir Handanovic dell’Inter, ma in aggiunta a questo ce ne sono molti altri i cui profili sono davvero interessanti e fenomenali, come ad esempio Ederson, Onana, Lloris, ter Stegen ed Allison.

Sicuramente, però, per il portiere polacco, autore di un inizio di stagione non particolarmente brillante, potrebbe tuttavia essere spinta per fare sempre meglio e, magari, compiere quel finale e decisivo salto di qualità che gli mancava.

Staremo a vedere se questo riuscirà a dargli una vera e propria scossa, anche se questo premio, chiaramente, si riferisce all’anno calcistico passato che lo ha visto grandissimo protagonista.

Wojciech Szczesny come si pronuncia? Il dubbio dei tifosi

In molti si chiedono come si pronunci il nome e cognome del portiere titolare della Juventus. Anche la sua scrittura, infatti, viene spesso storpiata tuttavia questo appare relativamente più semplice.

Allo stesso tempo, però, la pronuncia del suo nome e del suo cognome è sempre stato un vero e proprio problema per tutti i tifosi ed addetti ai lavori. Ne sa qualcosa anche Massimiliano Allegri che qualche anno fa aveva dimostrato tutta la sua difficoltà nel pronunciare il nome del suo portiere titolare:

Questa, invece, è la pronuncia corretta in polacco di Wojciech Szczesny: lo sapevate? Provate ad allenarvi!

