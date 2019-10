Bentancur, la Juventus ha trovato un altro jolly

La Juventus di Maurizio Sarri si sta caratterizzando per la presenza di numerosi jolly., Tra questi c’è senza alcun dubbio anche Bentancur.

Jolly. Sembra essere questa una delle parole d’ordine e dei mantra della Juventus targata Maurizio Sarri. Il tecnico dei bianconeri sta infatti scoprendo di avere tanti giocatori in grado di occupare diversi ruoli e diverse posizioni del campo. Tra questi c’è senza alcun dubbio Rodrigo Bentancur.

Bentancur, un jolly per Maurizio Sarri

Il centrocampista uruguaiano, nel match di ieri contro la Lokomotiv Mosca, ha giocato da trequartista. È stata senza alcun dubbio questa la mossa a sorpresa nell’undici titolare, vista la disponibilità di Bernardeschi. Bentancur però non ha deluso le aspettative e ha svolto un ottimo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, ma anche in fase di interdizione e di copertura. Il buon Rodrigo già contro l’Inter aveva svolto un compito di questo tipo, andando a disturbare Brozovic in fase di impostazione e di costruzione di gioco.

Nella stessa gara contro i meneghini, l’ex Boca ha poi agito anche da mezzala. dimostrando la sua duttilità e la sua capacità di adattarsi. Insomma, la Juventus e Sarri se lo coccolano, convinti di aver a disposizione un giocatore di grande livello e dal futuro assicurato. D’altronde Bentancur ha soltanto 22 anni e i bianconeri l’hanno già blindato, facendogli firmare un rinnovo fino al 2024. Perché il centrocampo dovrà essergli costruito attorno. Ma, visto il suo essere jolly, non soltanto quel reparto.

